Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия отреагировала на введение новых санкций
Россия отреагировала на введение новых санкций
Политика
Экс-депутат Госдумы поплатился за неуплату налогов
Экс-депутат Госдумы поплатился за неуплату налогов
Происшествия
"Наполеона" Соколова отправили в психиатрическую клинику
"Наполеона" Соколова отправили в психиатрическую клинику
Происшествия
Россиянин зарезал жену, тещу и ранил дочь
Россиянин зарезал жену, тещу и ранил дочь
Криминал

Историк-расчленитель Соколов покинул «Бутырку» 

Lenta.ru 1 час назад
Историк-расчленитель Соколов покинул «Бутырку»
Фото: РИА Новости
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, направлен в Центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, передает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Соколова доставили туда из московского СИЗО «Бутырка» для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Его адвокат Александр Почуев также подтвердил, что обвиняемый покинул следственный изолятор, однако, в отличие от источника, сообщать название медицинского учреждения не стал. Он отметил, что психолого-психиатрическая экспертиза будет проводиться в течение месяца. Врачи помогут следствию и защите ответить на несколько десятков вопросов по делу.
18 ноября, во время следственного эксперимента в квартире, где было совершено убийство, Соколов попытался ранить себя кортиком. Он воспользовался моментом, когда с него ненадолго сняли наручники. При этом на историке был бронежилет. Его остановили находившиеся на месте следователи.
Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Последние новости
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик В России показали раскрытый ядерный чемоданчик США ввели новые санкции против россиян и украинцев США ввели новые санкции против россиян и украинцев Путин принял решение по «Силе Сибири-2» Путин принял решение по «Силе Сибири-2»
Комментарии 
Теги:
Криминал , Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов , ФСИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-депутат Госдумы поплатился за неуплату налогов
Экс-депутат Госдумы поплатился за неуплату налогов 1
«Наполеона» Соколова отправили в психиатрическую клинику
«Наполеона» Соколова отправили в психиатрическую клинику 7
Россиянин зарезал жену, тещу и ранил дочь
Россиянин зарезал жену, тещу и ранил дочь 14
Песков спрогнозировал итоги «нормандского саммита»
Песков спрогнозировал итоги «нормандского саммита» 91
Во Франции сожгли чучело Макрона из-за новой реформы
Во Франции сожгли чучело Макрона из-за новой реформы 49
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
04:30
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
В мире
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение