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Экс-депутат Вадим Варшавский получил 3,5 года за уклонение от уплаты 490 млн руб. налогов 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Экс-депутату ГД вынесли приговор
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Ростовского электрометаллургического завода, бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский приговорен к 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе СК РФ.
"Собранные следственными органами СК РФ по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Ростовский электрометаллургический заводъ" (ООО "РЭМЗ") Вадима Варшавского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере"). В период с 2014 по 2015 год генеральный директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей. Приговором суда ему назначено наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Вадим Варшавский , Госдума , СКР , ФСИН , Ростовская Область
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