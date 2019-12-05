Для конвоиров банды GTA попросили реальные сроки

Для конвойных по делу о попытке побега членов банды GTA просят до 3 лет колонии-поселения

Гособвинение просит Красногорский городской суд Московской области приговорить на сроки от 1,5 года колонии условно до 3 лет колонии-поселения полицейских, конвоировавших в Мособлсуде участников банды ГТА, которые пытались совершить побег и устроили перестрелку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда в четверг. "В ходе прений сторон гособвинение запросило Гришину 3 года колонии-поселения, Лукьяновой — 1,5 года условно с испытательным сроком на то же время и два года колонии-поселения Маханькову. В отношении четвертого фигуранта дела — Алексея Фартушняка — прокурор попросила также наказание в виде заключения в колонии-поселения", — сказала представитель суда. По словам пресс-секретаря Мособлсуда Илоны Бунчук, приговор в отношении обвиняемых Красногорский суд Подмосковья огласит 9 декабря в 12:00 мск.

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