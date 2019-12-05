Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств
Европа
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
США
Светлаков обрадовался выступлению Путина "на разогреве"
Светлаков обрадовался выступлению Путина "на разогреве"
Общество
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ
СНГ

В Москве таксист изнасиловал уснувшую у него в автомобиле пассажирку 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Таксист изнасиловал уснувшую в авто пассажирку
Фото: РИА Новости
В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел 1 декабря. Водитель остановил машину во дворе и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из девушек. Та оказала сопротивление, а затем выбралась из салона и вызвала полицию.
30-летнего водителя задержали, на допросе он признался в содеянном. Против него завели уголовное дело по статье 131 УК («Изнасилование»).
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать. После этого мужчина отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч рублей за отмену вызова. Он также проводил ее до квартиры, забрал нужную сумму у родственницы девушки и уехал.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Последние новости
Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались В России усложнят экзамен на водительские права В России усложнят экзамен на водительские права Центр Москвы перекроют на 10 дней из-за новогодних праздников Центр Москвы перекроют на 10 дней из-за новогодних праздников 
Теги:
Криминал , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств 5
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента 5
Светлаков обрадовался выступлению Путина «на разогреве»
Светлаков обрадовался выступлению Путина «на разогреве» 7
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ 202
Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова
Россиянин отсудил компенсацию за мат Шнурова 49
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение