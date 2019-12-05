Пять тонн красной икры сожгли в Петербурге

Россельхознадзор сжёг около 4,5 т красной икры неизвестного происхождения, которая была обнаружена на складах в Московском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. Решение об этом приняли после того, как продукт признали некачественным и потенциально опасным.

Склады оказались нелегальными, 168 кубических контейнеров и 79 пластиковых банок с икрой из Петропавловска-Камчатского не имели документов, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Ранее News.ru сообщал, что дефицита красной икры к Новому году не ожидается. Эксперты рынка рассказали, что снижение вылова лососевых в 2019 году не повлияет принципиально на стоимость продукта. Управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк считает, что теоретически возможный рост цен не будет ощутимым, поскольку произошло снижение цен на горбушу. Эксперт советует покупать икру недавней расфасовки ближе к новогодним праздникам.