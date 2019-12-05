Коллекторы ответят за выбивание долгов

Коллекторов планируют уголовно наказывать за выбивание долгов

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Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Идея установить дополнительную ответственность для коллекторов появилась из-за массовых жалоб россиян, страдающих от «вопиющих» вариантов принуждения к выплате долгов.

«Несмотря на ряд уже принятых Госдумой мер и изменение федеральных законов, это оказывается недостаточным механизмом для обуздания деятельности коллекторов», — отмечает Хинштейн.

Парламентарий подчеркнул, что власти не собираются вставать на сторону недобросовестных должников, однако действия коллекторов не должны быть близки к разбойному нападению, иначе их придется наказывать соответствующим образом.

«К сожалению, жертв недобросовестных коллекторов меньше не становится. <…> Но возвращаться в эпоху 1990-х, когда главным аргументом для возврата долга являлся паяльник и утюг, мы позволить не можем», — цитируют политика «Известия».

По словам депутата, в ближайшее время рабочая группа примет решение о том, какая мера уголовной ответственности должна быть введена в отношении коллекторов.