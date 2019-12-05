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Камчатские браконьеры прятали в гараже два десятка кречетов 

News.ru 1 час назад
Два десятка кречетов нашли в гараже у россиян
Фото: globallookpress.com
Три жителя Петропавловска-Камчатского стали фигурантами уголовного дела о незаконной добыче, содержании и хранении кречетов, занесённых в Красную книгу РФ. Мужчины 49, 51 и 69 лет в течение месяца прятали 21 ценную птицу в городской квартире и гараже.
В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.
Причинённый подозреваемыми ущерб оценивается в сумму более 23 млн рублей. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Кречеты переданы орнитологу, который после их обследования выпустит птиц на волю.
Ранее News.ru сообщал, что банда браконьеров действовала в акватории Цимлянского водохранилища Волгоградской области. Злоумышленники вели отлов рыбы, в том числе и краснокнижной, под прикрытием научно-исследовательского института. В ходе спецоперации, которую проводили оперативники областного УГРО и бойцы Росгвардии были задержаны 11 человек. Это жители Калачёвского и близлежащих районов.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Росгвардия , СКР , Петропавловск-Камчатский
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