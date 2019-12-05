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Политика

Осуждённых могут перевести в места заключения ближе к родственникам 

Парламентская газета 17 минут назад
Осужденных могут перевести ближе к родственникам
Фото: Парламентская газета
Правительственный законопроект о переводе осуждённых в исправительные учреждения, которые находятся вблизи места жительства осуждённого или его близких родственников, Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 5 декабря.
Сейчас перевести осуждённого из одного учреждения в другое можно только в случае болезни либо для обеспечения личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, которые препятствуют дальнейшему нахождению в данном исправительном учреждении.
«Таким образом, осужденные, направленные для отбывания наказания в другой субъект РФ из-за отсутствия мест в субъекте Российской Федерации, в котором они проживали и (или) были осуждены, не могут воспользоваться правом отбывать наказание в исправительном учреждении, расположенном в субъекте Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены», — говорится в пояснительной записке.
В кабмине предлагают установить, что сами осуждённые либо их близкие родственники могут в письменной форме обратиться с просьбой о переводе из одного исправительного учреждения в другое того же вида, расположенное в регионе, где живёт один из его близких родственников, либо в исправительное учреждение на территории другого наиболее близкого субъекта РФ, в котором имеются условия для размещения осуждённого.
Такой перевод по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы может состояться только один раз за время отбывания наказания.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Госдума
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