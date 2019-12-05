Жену экс-управделами президента ограбили в Москве

Жену сенатора Владимира Кожина Олесю Кожину-Бословяк ограбили в Москве. Неизвестный похитил у женщины сумку, в которой был ноутбук Macbook Air 13, деньги и документы.
По предварительной информации, в момент ограбления Олеся Кожина-Бословяк находилась возле одного из московских бизнес-центров в BMW X5.
Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает «Пятый канал».
Супруг пострадавшей Владимир Кожин занимал должность управляющего делами президента с 2000 года по 2014 год. В настоящее время он является членом Совета Федерации от Москвы.