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СМИ: Жену экс-управделами президента ограбили в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Жену экс-управделами президента ограбили в Москве
Фото: РИА Новости
Жену сенатора Владимира Кожина Олесю Кожину-Бословяк ограбили в Москве. Неизвестный похитил у женщины сумку, в которой был ноутбук Macbook Air 13, деньги и документы.
По предварительной информации, в момент ограбления Олеся Кожина-Бословяк находилась возле одного из московских бизнес-центров в BMW X5.
Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает «Пятый канал».
Супруг пострадавшей Владимир Кожин занимал должность управляющего делами президента с 2000 года по 2014 год. В настоящее время он является членом Совета Федерации от Москвы.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Владимир Кожин , Совет Федерации , Москва
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