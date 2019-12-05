СМИ: Жену экс-управделами президента ограбили в Москве

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Жену сенатора Владимира Кожина Олесю Кожину-Бословяк ограбили в Москве . Неизвестный похитил у женщины сумку, в которой был ноутбук Macbook Air 13, деньги и документы.

По предварительной информации, в момент ограбления Олеся Кожина-Бословяк находилась возле одного из московских бизнес-центров в BMW X5.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает «Пятый канал».