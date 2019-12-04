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Архангельского участкового осудили условно за халатность, из-за которой погибла женщина 

ТАСС 45 минут назад
АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего участкового уполномоченного за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО, он не реагировал на обращения женщины, которую избивал сожитель, и женщина была убита.
"Приговором Октябрьского районного суда Архангельска бывшему участковому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.
С октября 2016 по июль 2017 года в УМВД России по Архангельску неоднократно поступали заявления и сообщения от 34-летней женщины, которую избивал сожитель и угрожал ей убийством. Участковый полиции, которому поручали провести проверки, не организовал работу по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, что повлекло вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.
В ночь на 23 июля 2017 года пьяный сожитель нанес женщине не менее 115 ударов руками, ногами и подручными предметами по голове и телу, пострадавшая умерла от полученных травм на месте преступления. Архангельский областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
В ходе допроса бывший участковый уполномоченный полиции свою вину не признал.
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Теги:
Криминал , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Архангельск
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