Суд вынес приговор изнасиловавшему врача в Саратове

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Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК России (изнасилование)… Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указывается в заявлении.

Уточняется, что на предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину в совершённом преступлении.

В сентябре следователями было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове. Злоумышленник совершил преступление, когда девушка заблудилась по дороге к пациенту.

Позднее пострадавшая была госпитализирована, а обвиняемый признал вину.