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Суд вынес приговор изнасиловавшему врача в Саратове 

RT на русском + ещё 8 56 минут назад
Суд вынес приговор изнасиловавшему врача в Саратове
Фото: РИА Новости
Суд приговорил мужчину, который изнасиловал врача в Саратове, к 5,6 годам лишения свободы в колонии особого режима.
Об этом сообщает региональное отделение СК.
«Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК России (изнасилование)… Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указывается в заявлении.
Уточняется, что на предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину в совершённом преступлении.
В сентябре следователями было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове. Злоумышленник совершил преступление, когда девушка заблудилась по дороге к пациенту.
Позднее пострадавшая была госпитализирована, а обвиняемый признал вину.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Убийство , Изнасилование , ФСИН , Саратов
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