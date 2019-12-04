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Американский соцработник изнасиловал двух инвалидов 

Lenta.ru 55 минут назад
Американский соцработник изнасиловал двух инвалидов
Фото: Lenta.ru
В США соцработник изнасиловал двух пожилых женщин-инвалидов, сообщает The Sun.
21-летний Самуэль Ли Сандбо изнасиловал двух женщин, страдающих от психических расстройств, у них дома. Это произошло через полгода после того, как он начал ухаживать за ними в 2017 году.
Сандбо был арестован в прошлом месяце по двум пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. Однако мужчину выпустили после выплаты выкупа в размере 75 тысяч долларов.
После этого его снова арестовали по обвинению в том, что он сексуально домогался женщины, страдающей синдромом Дауна. Ему грозит до 40 лет тюремного заключения.
Предполагают, что о нападениях стало известно после того, как Сандбо пожаловался своему коллеге на то, что он «испытывает беспокойство и вину за некоторые действия, совершенные им в отношении нескольких уязвимых взрослых». Компания, нанимавшая мужчину в качестве соцработникка, уже заявила о его увольнении.
В ноябре 2019 года во Франции стало известно о том, что местный хирург изнасиловал около 250 человек. Изначально его жертвами считались всего четыре несовершеннолетние девочки, однако число пострадавших постоянно росло. 184 пострадавших уже готовы написать заявления.
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Теги:
Криминал , В мире , Происшествия , США
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