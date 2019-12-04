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Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Полицейские трое суток избивали очевидца убийства
Фото: ТАСС
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении троих полицейских из приморского поселка Кавалерово, которые на протяжении трех суток избивали очевидца преступления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Расследование ведется по статье о превышении полномочий. Решается вопрос об аресте подозреваемых.
По данным СКР, с 26 по 28 октября 2019 года в помещении отдела полиции поселка сотрудники правоохранительных органов применили недозволенные методы расследования к местному жителю, ставшему очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района.
Regnum указывает, что задержаны два оперативника и начальник отдела уголовного розыска Кавалеровской полиции.
25 октября 2019 года в лесу во время охоты в 37-летнего местного жителя выстрелили из огнестрельного оружия, но тело не нашли. А 28 октября по факту безвестного исчезновения человека было возбуждено уголовное дело об убийстве. Его тело было найдено позже.
В отношении подозреваемых в избиении очевидца полицейских проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю. Там указали, что факт превышения должностных полномочий сотрудниками межмуниципального отдела МВД «Кавалеровский» был выявлен службой собственной безопасности.
Мужчина, избитый полицейскими, оказался свидетелем убийства своего дяди, с которым они пошли на охоту 25 октября 2019 года, сообщает подробности региональное издание Prima.Media.ru.
По словам очевидца, ночью в 200 метрах от села Зеркальное они увидели фары джипа и спрятались в кустарнике, но не вместе а в разных местах — он сам упал в небольшую ложбинку. Машина остановилась в нескольких метрах от него, раздался выстрел, после чего джип уехал. Через некоторое время мужчина стал звать своего напарника, но тот не отвечал. В этот момент машина вернулась, он испугался и спрятался, а приехавшие забрали труп и уехали.
По словам родных убитого, к его смерти «могут быть причастны оперуполномоченные МО "Кавалеровский" и их родственники». Очевидца убийства держали в отделении полиции трое суток.
«За это время ему не предъявили каких-то обвинений, били, заливали водку, надевали пакет и оставили в зимнем лесу на два часа пристегнутым к дереву. Выбивали показания, что он сам причастен к убийству», — рассказал брат убитого. По его словам, побои были зафиксировали, а сам единственный свидетель, опасаясь за свою жизнь «ушел в тайгу».
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , ИА REGNUM , Кавалерово
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