Российский полицейский застрелил мужчину

По ее словам, 3 декабря сотрудники районного отдела полиции «Красносулинский» остановили водителя, нарушавшего правила дорожного движения. Когда они составляли протокол об административном правонарушении, к ним подошел вооруженный ножом неизвестный мужчина и потребовал отпустить задержанного.

Сотрудники полиции потребовали у неизвестного предъявить документы. В ответ тот вытащил из куртки пистолет и направил его в голову одному из инспекторов. Полицейский потребовал бросить оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета. Неизвестный проигнорировал его требование, в результате полицейский открыл огонь на поражение. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах пояснил, что у погибшего с собой был травматический пистолет, внешне неотличимый от пистолета Макарова. Обстоятельства случившегося и происхождение оружия погибшего устанавливаются.