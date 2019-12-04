Переехавшего бывшую жену россиянина наказали

Сорочинский районный суд Оренбургской области приговорил к шести годам и восьми месяцам колонии строгого режима местного жителя Максима Майду, который наехал на свою бывшую жену на автомобиле. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета, информация о деле также есть на сайте суда.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство»), он отказался признать вину.

В марте Майда после ссоры с бывшей женой переехал ее на автомобиле, едва не убив, и уехал с места происшествия. Поводом для наезда послужила личная неприязнь к женщине. Пострадавшая рассказывала, что развелась с мужем в 2017 году. Во время беременности он ее избивал, а после развода постоянно угрожал ей и родственникам, а также хотел забрать общего ребенка. «До этого он хотел меня зарезать, не получилось. Он ехал и видел, что я иду из магазина, решил не зарезать, а задавить. Говорил: „Убью тебя, ребенка заберу себе, твоих всех родственников завалю“», — вспоминала женщина.