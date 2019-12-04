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Пермский стрелок открыл огонь после звонка матери 

Вести.Ru + ещё 24 53 минуты назад
Пермский стрелок открыл огонь после звонка матери
Фото: РИА Новости
Пятидесятилетний житель Перми, в наркотическом дурмане убивший женщину и обстрелявший машину Росгвардии, стал фигурантом трех уголовных дело. СКР обнародовал кадры осмотра места происшествия, на которых видно, сколь серьезные повреждения получил автомобиль.
"Он мне позвонил примерно в четыре утра, говорил, что вокруг него ходит какая-то ерунда. Я объяснила, что это происходит в его голове", — рассказала "Комсомольской правде" мама Дмитрия.
Палить из охотничьего ружья торговавший садовыми шлангами предприниматель начал еще в своей квартире, расположенной на углу улиц Вильямса и Писарева. Потом он переместился на улицу, где расстрелял шедшую на работу 51-летнюю женщину и ранил владельца легковушки, а пот ом открыл огонь по проезжавшему мимо патрулю Росгвардии. Ранение получил водитель служебной машины, его коллеги задержали злоумышленника. Всего он успел произвести восемь выстрелов.
Допросить его пока что не удалось, поскольку подозреваемый так и не отошел от воздействия наркотиков. Источник в полиции отметил, что поведение мужчины говорит о том, что он чувствует себя участником компьютерной игры.
По предварительным данным, раньше он увлекался охотой, но ружье из-за судимости был вынужден оформить на взрослую дочь.
"Не так давно Дима опустился, бороду отрастил, пил", — призналась мать задержанного.
Первоначально сообщалось, что погибшая женщина являлась супругой стрелка, но эта информация не нашла подтверждения.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа".
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Теги:
Криминал , Происшествия , Росгвардия , СКР , Комсомольская правда , Пермь
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