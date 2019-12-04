Бизнесмен открыл стрельбу в кабинете нижегородского мэра

Бизнесмен устроил стрельбу в кабинете мэра под Нижним Новгородом

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Бизнесмен ворвался в кабинет главы администрации сельсовета и устроил стрельбу в Нижегородского области. Глава Шеманихинского сельсовета получил незначительное ранение.

По предварительным данным, причиной конфликта стал земельный спор, из-за чего 54-летний предприниматель заявился в кабинет главы с пистолетом. Он приставил оружие к голове чиновника, начал угрожать, но последний оказал активное сопротивление, сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

В результате произошёл выстрел, чиновник получил ранение, но пистолет сумел отобрать. От госпитализации глава сельсовета отказался. Бизнесмена задержали у здания администрации. На него заведено дело по статье «Покушение на убийство».