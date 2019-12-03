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Орский маньяк возглавил список розыска Интерпола 

Вести.Ru + ещё 5 12 часов назад
Российский маньяк возглавил список Интерпола
Фото: orenburg.bezformata.com
Россиянин возглавил список из восьми преступников, которых разыскивает Интерпол. Международная организация опубликовала такой список ко Дню борьбы против насилия в отношении женщин.
По данным организации, 62-летний Валерий Андреев разыскивается за убийства женщин.
Как напоминает портал 56orb.ru, Андрееву, уроженцу Оренбургской области, вменяется вина в ряде изнасилований и убийств, совершенных с 2009 по 2011 год. В этот период в регионе пропали несколько девушек и женщин. Внешне они были похожи между собой, поэтому следователи предположили, что в области действует серийный маньяк.
Андреев в это время работал дальнобойщиком. Предполагается, что орский маньяк, как прозвали преступника, подбирал на трассе случайных попутчиц, затем насиловал и убивал. Когда правоохранители осмотрели его машину, в салоне обнаружились следы человеческой крови. Следователям удалось установить причастность Андреева к семи эпизодам преступлений.
В 2016 году Андреев попал в список особо опасных преступников, за информацию о каждом из них МВД России готово было заплатить по 1 миллиону рублей.
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Комментарии 3 
Теги:
Криминал , Происшествия , Законопроекты , Убийство , Валерий Андреев , МВД , Интерпол , Оренбургская Область
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