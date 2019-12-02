Мужчина убил подругу и сжёг тело в мусорном баке из-за ревности

Житель города Онега Архангельской области поссорился с подругой из-за отказа сообщить, где она пропадала несколько дней. Мужчина убил женщину, выбросил её тело в мусорный бак и сжёг.

Инцидент произошёл 30 ноября, сообщается на сайте СК. По данным ведомства, убийца в порыве ревности бил жертву по рукам и голове, пока не обнаружил, что она умерла.

Тогда он при помощи друзей нанял автомобиль для перевозок и доставил к своему дому мусорный бак. Труп женщины предполагаемый преступник выкинул в ёмкость, обложил дровами и поджёг. На следующий день сотрудники полиции нашли фрагменты тела.

Подозреваемый частично признал вину в убийстве.

Ранее News.ru сообщал, что житель Новосибирска убил пятилетнюю дочь своей сожительницы, пока та находилась в больнице. По данным следствия, трагедия произошла поздно вечером 1 декабря, когда 38-летний мужчина, проживающий с женщиной и её двумя детьми, «в целях воспитательной меры нанёс множественные телесные повреждения пятилетней девочке», от которых она умерла на месте происшествия.