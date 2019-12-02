Эксперт: Собственное расследования Голунова может закончится для него плачевно 

Глава московского профсоюза полиции в эфире НСН предположил, что заказчиком Голунова может являться ФСБ. Московский городской суд отклонил жалобу Ивана Голунова на Следственный комитет. Журналист обвиняет следственные органы в затягивании проверки полицейских, которые задержали его в начале июня текущего года. Тогда Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков, но сняли обвинения. Проверяется версия, что наркотики Ивану Голунову подкинули при задержании сотрудники полиции. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН высказал предположение, что в деле Голунова задействована «третья очень сильная сторона». «Я думаю, что здесь присутствует третья очень сильная сторона, не МВД. Поэтому все так и засекречивают. Та, которая на Лубянке сидит [ФСБ], поэтому так все и происходит. Если бы там только МВД было, то уже бы давно все рассказали и посадили. А тут могут всплыть обстоятельства, которые нежелательны, при чем, не для МВД. Здесь ушки другой спецслужбы», — сказал он и отметил, что именно ФСБ могла быть заказчиком подкидывания наркотиков Голунову. В Кремле прокомментировали засекречивание дела Голунова Уголовное дело о наркотиках, по которому проходил Иван Голунов, было засекречено Следственным комитетом в ноябре. До этого следствие закрыло лишь часть документов, которые касались непосредственно проверки уволенных полицейских. Отметим, что президент РФ Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского МВД Юрия Девяткина и Андрея Пучкова, главу управления МВД Москвы по Западному административному округу, где задержали журналиста. Также покинули свои места работы полицейские, участвующие в задержании Голунова. Собеседник НСН предостерег журналиста от попыток вести самостоятельное расследование этого дела «Я думаю, что если он будет продолжать идти в эту сторону, то он может оступиться — случайно в колодец упадет или еще что-то», — пояснил Пашкин. По его мнению, наказать действительно виновных людей удастся только при вмешательстве Владимира Путина. Ранее в эфире НСН Иван Голунов заверил, что борьбу в суде прекращать не будет.
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