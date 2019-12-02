Эксперт: Собственное расследования Голунова может закончится для него плачевно

Глава московского профсоюза полиции в эфире НСН предположил, что заказчиком Голунова может являться ФСБ Московский городской суд отклонил жалобу Ивана Голунова на Следственный комитет . Журналист обвиняет следственные органы в затягивании проверки полицейских, которые задержали его в начале июня текущего года. Тогда Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков, но сняли обвинения. Проверяется версия, что наркотики Ивану Голунову подкинули при задержании сотрудники полиции. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН высказал предположение, что в деле Голунова задействована «третья очень сильная сторона». «Я думаю, что здесь присутствует третья очень сильная сторона, не МВД . Поэтому все так и засекречивают. Та, которая на Лубянке сидит [ФСБ], поэтому так все и происходит. Если бы там только МВД было, то уже бы давно все рассказали и посадили. А тут могут всплыть обстоятельства, которые нежелательны, при чем, не для МВД. Здесь ушки другой спецслужбы», — сказал он и отметил, что именно ФСБ могла быть заказчиком подкидывания наркотиков Голунову. В Кремле прокомментировали засекречивание дела Голунова Уголовное дело о наркотиках, по которому проходил Иван Голунов, было засекречено Следственным комитетом в ноябре. До этого следствие закрыло лишь часть документов, которые касались непосредственно проверки уволенных полицейских. Отметим, что президент РФ Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского МВД Юрия Девяткина Андрея Пучкова , главу управления МВД Москвы по Западному административному округу, где задержали журналиста. Также покинули свои места работы полицейские, участвующие в задержании Голунова. Собеседник НСН предостерег журналиста от попыток вести самостоятельное расследование этого дела «Я думаю, что если он будет продолжать идти в эту сторону, то он может оступиться — случайно в колодец упадет или еще что-то», — пояснил Пашкин. По его мнению, наказать действительно виновных людей удастся только при вмешательстве Владимира Путина. Ранее в эфире НСН Иван Голунов заверил, что борьбу в суде прекращать не будет.

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