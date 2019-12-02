Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Азия
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное
Наука

В Карелии пенсионер получил 21 год колонии за изнасилование и убийство школьницы 

ТАСС 1 час назад
Изнасиловавшему школьницу пенсионеру вынесли приговор
Фото: РИА Новости
Верховный суд Карелии приговорил 60-летнего жителя поселка Рабочеостровский Кемского района к 21 году за убийство и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщается в распространенном сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Суд и следствие установили, что в сентябре 2018 года мужчина напал на девочку, нанес множество ножевых ранений, изнасиловал. Тело ребенка он спрятал в лесу.
"В ходе расследования дела следователи Следственного комитета провели масштабную работу по сбору доказательственной базы, проведены 32 судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические, ольфакторные [экспертиза по запаху], допрошены свидетели", — отметили в следственном комитете.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Карелии, после освобождения осужденный будет ограничен в свободе в течение еще двух лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родителей девочки и постановил взыскать с мужчины в качестве компенсации морального вреда 2 млн рублей.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
ТАСС: последние новости
В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз На Ставрополье возбудили дело после нападения осужденных на сотрудника колонии На Ставрополье возбудили дело после нападения осужденных на сотрудника колонии В Орске трое мужчин погибли, предположительно, отравившись угарным газом В Орске трое мужчин погибли, предположительно, отравившись угарным газом
Комментарии2 
Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Республика Карелия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля» 181
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил 122
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г» 172
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное 64
В российских городах объявили режим «черного неба»
В российских городах объявили режим «черного неба» 1
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
00:15
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
Армия
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
00:57
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
Криминал Происшествия
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
05:00
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Азия В мире
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
00:32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска Армия
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
03:03
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика Украина
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение