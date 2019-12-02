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Наука

Омич умер в отделении полиции в ожидании допроса 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Россиянин умер в отделении полиции в ожидании допроса
Фото: РИА Новости
57-летний житель Омска скончался в фойе городского полицейского участка. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что в момент смерти задержанный мужчина ждал вызова на допрос к следователю.
О происшествии сообщает издание «Сибирь. Реалии». Смерть омича подтвердили в пресс-службе МВД, уточнив при этом, что никаких насильственных действий к задержанному не применялось.
Полицейские, ставшие очевидцами произошедшего, рассказали, что мужчине стало плохо во время ожидания своей очереди. Он потерял сознание и умер до того, как ему удалось оказать медицинскую помощь. Криминалисты не обнаружили на теле покойного следов насилия. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.
В настоящий момент по факту происшествия проводится служебная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины смерти задержанного в полицейском участке.
Как писал News.ru, накануне, 1 декабря, 17-летний подросток скончался во время урока географии в одной из школ Сакского района Крыма.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , Омск
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