Россиянин умер в отделении полиции в ожидании допроса

Омич умер в отделении полиции в ожидании допроса

57-летний житель Омска скончался в фойе городского полицейского участка. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что в момент смерти задержанный мужчина ждал вызова на допрос к следователю.

О происшествии сообщает издание «Сибирь. Реалии». Смерть омича подтвердили в пресс-службе МВД, уточнив при этом, что никаких насильственных действий к задержанному не применялось.

Полицейские, ставшие очевидцами произошедшего, рассказали, что мужчине стало плохо во время ожидания своей очереди. Он потерял сознание и умер до того, как ему удалось оказать медицинскую помощь. Криминалисты не обнаружили на теле покойного следов насилия. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

В настоящий момент по факту происшествия проводится служебная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины смерти задержанного в полицейском участке.

Как писал News.ru, накануне, 1 декабря, 17-летний подросток скончался во время урока географии в одной из школ Сакского района Крыма.