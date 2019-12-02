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В МВД назвали отца убитого в Екатеринбурге мальчика зомбированным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 1 час назад
Отца убитого в Екатеринбурге мальчика сочли зомбированным
Фото: globallookpress.com
Отец мальчика, тело которого было найдено в Екатеринбурге, при задержании выглядел зомбированным, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, задержанные вели себя странно.
«Складывалось такое впечатление, что они зомбированы», — приводит его слова «Интерфакс».
Подозреваемого задержали в Уфе при попытке скрыться в другом регионе. Отец мальчика заявил, что «у него нет дома на земле», и что он «верит только Иисусу Христу». Также в рамках расследования уголовного дела задержана женщина 1971 года рождения, которая является главой секты «Ученики Христа».
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Теги:
Криминал , Происшествия , Валерий Горелых , Иисус Христос , МВД , Интерфакс , Екатеринбург , Свердловская Область
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