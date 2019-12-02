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Политика

Отец убитого в Екатеринбурге мальчика заявил, что «учился у Христа» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 43 минуты назад
Отец убитого в Екатеринбурге мальчика заявил, что «учился у Христа»
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Отец убитого в Екатеринбурге мальчика Иван Казанцев в ходе судебного заседания заявил, что «у него нет дома на земле», и что он «верит только Иисусу Христу».
Во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения Казанцев неадекватно отвечал на вопросы судьи, передает РИА «Новости».
В ответ на вопрос о месте жительства он заявил: «У меня нет дома на земле. Я странник». На вопрос о доверии суду отец мальчика сказал, что «верит только Иисусу Христу».
Когда судья попытался установить образование Казанцева, тот заявил, что «учился у Иисуса Христа». Также мужчина признался, что ранее был судим. На некоторые вопросы мужчина не ответил вовсе.
Сейчас следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка, заявил гособвинитель в ходе заседания.
Региональное Следственное управление СК отказалось от комментариев по этому делу. Глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг информацию в СМИ по убийству мальчика.
В пятницу следователи в Свердловской области задержали отца убитого мальчика из Белоруссии.
Ранее сообщалось, что отец вместе с двумя другими детьми скрылся от правоохранительных органов.
В Екатеринбурге в четверг нашли тело задушенного мальчика из Белоруссии. В преступлении заподозрили его родителей, которые якобы состояли в секте.
В воскресенье стало известно, что по этому делу задержали главу секты «Ученики Христа» 48-летнюю Земфиру Гайнуллину.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Валерий Горелых , Иисус Христос , СКР , МВД , РИА Новости , Екатеринбург
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