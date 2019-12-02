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Политика

Жительница Пушкино заказала убийство сестры бойфренда 

News.ru 1 час назад
Россиянка заказала убийство сестры бойфренда
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Пушкино Московской области при попытке передать деньги наёмному убийце. Женщина с помощью киллера рассчитывала расправиться с сестрой своего возлюбленного.
Как передаёт РЕН ТВ, несостоявшуюся заказчицу убийства задержали 30 ноября. Факт задержания подтвердила начальник пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова. Против женщины было возбуждено уголовное дело.
Гонорар киллера за убийство должен был составить 170 тысяч рублей. Задержанная призналась, что хотела избавиться от сестры бойфренда, поскольку та выступала против отношений брата.
В октябре, как сообщал News.ru, власти Китая приговорили к различным тюремным срокам пятерых киллеров, которые передавали по цепочке заказ друг другу за половину обещанного вознаграждения.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Татьяна Петрова , МВД , Московская область , Пушкино
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