Россиянка заказала убийство сестры бойфренда

Жительница Пушкино заказала убийство сестры бойфренда

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Как передаёт РЕН ТВ, несостоявшуюся заказчицу убийства задержали 30 ноября. Факт задержания подтвердила начальник пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова . Против женщины было возбуждено уголовное дело.

Гонорар киллера за убийство должен был составить 170 тысяч рублей. Задержанная призналась, что хотела избавиться от сестры бойфренда, поскольку та выступала против отношений брата.

В октябре, как сообщал News.ru, власти Китая приговорили к различным тюремным срокам пятерых киллеров, которые передавали по цепочке заказ друг другу за половину обещанного вознаграждения.