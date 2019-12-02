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Россияне свалили убийство приемного сына на дочь 

Lenta.ru + ещё 1 52 минуты назад
Россияне свалили убийство приемного сына на дочь
Фото: РИА Новости
В Вологодский областной суд передано для рассмотрения по существу уголовное дело опекунов Юлии и Евгения Блохиных, обвиняемых в убийстве и истязаниях шестилетнего приемного сына Степана Кукина. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
По данным ведомства, мальчик попал в приемную семью в апреле 2017 года, но новые родители его невзлюбили. На протяжении нескольких месяцев Блохины систематически избивали ребенка.
По версии следствия, 10 августа 2018 года приемная мать в состоянии алкогольного опьянения в очередной раз жестоко избила мальчика. В результате Степан от полученных травм впал в кому. Чтобы скрыть преступление, Блохины убедили свою дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, взять вину на себя.
Степан скончался в больнице, не приходя в сознание.
В ходе расследования выводы экспертиз и допросы свидетелей опровергли версию о совершении убийства мальчика дочерью Блохиных. Следователи установили, что к преступлению причастны приемные родители. Им вменили убийство, истязание, оставление в опасности, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Юлия Блохина , Евгений Блохин
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