Российский таксист взял заказ на убийство

В подмосковном Сергиевом Посаде задержана 31-летняя местная жительница, обвиняемая в организации заказного убийства. Об этом в понедельник, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщила Ольга Врадий , официальный представитель Главка СКР по Московской области

По ее словам, женщина предложила своему знакомому 170 тысяч рублей за убийство.

«Мужчина согласился, но немедленно обратился в полицию, и все дальнейшие переговоры проходили под контролем оперативников. 29 ноября при передаче денег заказчица была задержана. На первом же допросе она полностью признала свою вину», — рассказала Ольга Врадий.

Уголовное дело возбуждено по статьям «приготовление заказного убийства по найму» (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины, уточнила официальный представитель ГСУ СКР по Московской области

В свою очередь официальный представитель подмосковного ГУ МВД Татьяна Петрова сообщила «Ленте.ру», что между женщинами ранее сложились личные неприязненные отношения из-за того, что потенциальная жертва выступала против сожительства своего брата с заказчицей убийства.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что заказчица Татьяна (имя изменено) несколько месяцев назад стала сожительствовать с 34-летним жителем Сергиева Посада, у которого была сестра — и почти сразу предложила своему гражданскому супругу убить родственницу.

«В этом случае все движимое и недвижимое имущество по наследству досталось бы мужчине. Однако тот сразу ответил на предложение категорическим отказом и рассказал об этом разговоре сестре — после чего они приняли решение прекратить с женщиной всяческие отношения». — рассказал собеседник издания.

После этого Татьяна предложила своему знакомому таксисту, который три месяца ежедневно возил ее и фактически стал личным шофером, совершить убийство сестры гражданского мужа, надеясь таким образом вернуть мужчину и попутно сделать его богатым наследником. Таксист согласился, однако обратился в полицию и сообщил о поступившем предложении.