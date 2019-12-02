Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии
Происшествия
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией
Оружие
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России
В мире
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны
В мире

За три года в РФ завели 148 уголовных дел по делам о пытках в колониях и СИЗО 

Газета.Ru 1 час назад
Раскрыто количество уголовных дел о пытках в колониях
Фото: РИА Новости
Почти 150 уголовных дел было заведено с 2015 по 2018 год по жалобам заключенных из-за применения к ним насилия в СИЗО и колониях в российских субъектах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на имеющиеся данные.
В среднем на каждую 44-ую жалобу от заключенных СК заводил дела. Всего же за три года в комитет поступило более 6 тыс. жалоб на насилие, пишет издание.
Все дела были заведены на по ч. 3 ст. 286 УК страны по факту превышения должностных полномочий сотрудников СИЗО и колоний, а также из-за применения насилия, оружия и спецсредств для причинения увечий.
Отмечается, что количество заведенных уголовных дел в 43,7 раза меньше по сравнению с числом жалоб на насилие в тюрьмах России.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Газета.Ru: последние новости
Поиски в водоемах останков убитой историком Соколовым девушки прекращены Поиски в водоемах останков убитой историком Соколовым девушки прекращены Британские фермеры напуганы ритуальными убийствами скота Британские фермеры напуганы ритуальными убийствами скота Историк Соколов помещен в психбольницу СИЗО "Бутырка" в Москве Историк Соколов помещен в психбольницу СИЗО "Бутырка" в Москве 
Теги:
Криминал , Происшествия , Григорий Березкин , ФСИН , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии 39
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией 528
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России 521
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны 99
Россиянка погибла в Турции
Россиянка погибла в Турции 8
Видео
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
02:05
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
Политика В мире
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
03:54
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
Армия В мире
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
01:19
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
Общество
Кремль раскрыл тему переговоров Путина и Зеленского
01:31
Кремль раскрыл тему переговоров Путина и Зеленского
Политика
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
03:29
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение