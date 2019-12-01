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Загадочным убийством овец занялись британские полицейские-язычники 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Полицейские-язычники расследуют ритуальное убийство овец
Фото: Solent News
Ассоциация полицейских-язычников Великобритании приступила к расследованию серии ритуальных убийств животных в деревне Брэмшоу в графстве Гэмпшир на юге Англии. Об этом сообщает Mirror.
Языческая полиция была вызвана после того, как на трупах убитых овец и коров были нарисованы пентаграммы и перевернутые кресты. Кроме того, неизвестные нарисовали число «666» на здании местной церкви.
Жители деревни считают, что за «сатанинскими убийствами» может стоять один из фермеров. Викарий местной церкви предположил, что это может быть серией ритуальных убийств. По его словам, район Нью-Форест, в котором находится деревня, с давних времен славился колдунами, связанными с темными силами.
По мнению руководителя ассоциации, за этим преступлением стоят либо подростки, либо психически нездоровый человек.
Ассоциация полицейских-язычников Великобритании является объединением, в котором служат приверженцы политеистических религий. С 2009 года они расследуют преступления, имеющие признаки оккультизма.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Убийство , Великобритания
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