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Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед 

Lenta.ru 24 минуты назад
Найденную в выгребной яме школьницу изнасиловал сосед
Фото: РИА Новости
Девятилетнюю школьницу, найденную в выгребной яме общественного туалета на хуторе Родниковском (Новокубанский район Краснодарского края), выбросил туда пьяный сосед. Перед этим мужчина изнасиловал девочку, сообщает Readovka.
По данным издания, девочка пришла в гости к подруге-соседке и попала на семейное застолье. В ходе него пьяный отчим подруги избил и изнасиловал школьницу, после чего выбросил ее в общественный туалет.
20 ноября сообщалось, что потерпевшую девочку пытались убить. По первоначальным данным, школьница случайно упала в яму общественного туалета, откуда после не смогла выбраться. Однако в Следственном комитете заявили, что у потерпевшей, помимо переохлаждения, врачи обнаружили телесные повреждения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
Девочка, которая вышла погулять в казачьей форме, исчезла на хуторе Родниковском 18 ноября. К поискам ребенка приступили полицейские, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Сутки спустя после пропажи ребенка обнаружил один из полицейских — девочка находилась в выгребной яме на территории местного дома культуры. Ее госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , Краснодарский Край
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