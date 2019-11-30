Директор техникума брал взятку гаджетами

В Кирове директора техникума подозревают в получении взятки гаджетами

"Установлен факт получения взятки директором кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения "Вятский железнодорожный техникум" в виде электронной техники одной из известных марок на сумму около 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во взятку входили электронные часы, перо-карандаш и планшет. Ее директору техникума передал глава кировского предприятия 28 ноября "за заключение с указанной компанией договора на оказание услуг учреждению на 2020 год", уточняет СК. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере