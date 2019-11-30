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В Кирове директора техникума подозревают в получении взятки гаджетами 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Директор техникума брал взятку гаджетами
Фото: РИА Новости
Директора Вятского железнодорожного техникума в Кирове арестовали по подозрению в получении взятки электронной техникой на 200 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
"Установлен факт получения взятки директором кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения "Вятский железнодорожный техникум" в виде электронной техники одной из известных марок на сумму около 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во взятку входили электронные часы, перо-карандаш и планшет. Ее директору техникума передал глава кировского предприятия 28 ноября "за заключение с указанной компанией договора на оказание услуг учреждению на 2020 год", уточняет СК. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере
"Техника, полученная в качестве взятки, изъята. Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заключило ведомство.
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , Киров , Кировская Область
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