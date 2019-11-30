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Происшествия

Опубликованы кадры места, где, вероятно, было спрятано тело ребенка в Екатеринбурге 

ТК «Звезда» + ещё 1 34 минуты назад
Опубликованы кадры места, где, вероятно, было спрятано тело ребенка в Екатеринбурге
Фото: ТК «Звезда»
Девятилетнего мальчика после убийства спрятали лесопарке у озера.
Изуродованное тело 9-летнего мальчика было найдено в Екатеринбурге у озера в одном из лесопарков Чкаловского района на юго-западе города. Предположительные кадры места трагедии появились в распоряжении «Звезды».
Ранее сообщалось, что следователи проверили квартиру в одном из домов, где семья убитого снимала квартиру и, предположительно, был убит ребенок.
Тело мальчика сотрудники правоохранительных органов обнаружили 28 ноября. Задержанная мать ребенка, гражданка Белоруссии, а также отец мальчика, по предварительным данным, издевались над ним. По данным местного СМИ, смерть ребенка наступила в результате асфиксии из-за кляпа во рту.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , Екатеринбург
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