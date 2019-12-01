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Опубликовано видео задержания террориста в Лондоне прохожими 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 2 часа назад
В сети появилось видео задержания террориста в Лондоне
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Сети появилось видео, на котором видно, как прохожие в Лондоне с помощью огнетушителя и бивня нарвала задерживают террориста, напавшего на людей с ножом.
Видео опубликовано в Twitter журналиста Би-би-си Мэттью Томпсона.
Напомним, в пятницу в центре Лондона вооруженный ножом мужчина с муляжом взрывного устройства на поясе совершил серию нападений. Погибли два человека, еще трое госпитализированы.
Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, который был освобожден по УДО после 7 лет тюрьмы за попытку взорвать Лондонскую фондовую биржу.
Свидетели нападения обезвредили террориста бивнем нарвала и огнетушителем, а полиция застрелила задержанного террориста.
Ответственность за теракт взяло ИГ (запрещено в России).
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Теги:
Криминал , Мэттью Томпсон , Исламское государство
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