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Источник: уголовное дело возбудили после обмана бригадой строителей писательницы Марининой 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Маринину обманули строители
Фото: РИА Новости
Полиция возбудила уголовное дело после того, как автора детективов Александру Маринину обманул предприниматель, взяв деньги за ремонт в ее квартире, но не выполнив его. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Некий предприниматель обещал Марининой выполнить ремонт в квартире, взял с нее деньги и скрылся вместе со своей бригадой. Она пожаловалась в полицию, и там возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), — сказал собеседник агентства.
Данный инцидент ТАСС подтвердили в пресс-службе главка московской полиции, но не уточнили личность потерпевшей.
"В полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила, что запланировала косметический ремонт в своей квартире. Заявитель заключила договор подряда на производство необходимых ремонтных работ с индивидуальным предпринимателем, произведя полную оплату. Однако в указанный срок договорные обязательства исполнителем выполнены не были", — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что строительная бригада, производившая ремонт, не окончила его и покинула объект. Заказчица в одностороннем порядке расторгла договор в связи с нарушением сроков его исполнения.
"По результатам проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ", — заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Александра Маринина , МВД , ИТАР-ТАСС
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