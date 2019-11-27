Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
Новости Москвы

В Ижевске выявлен мужчина, пытавшийся продать иностранцам секретные разработки 

ТАСС + ещё 19 1 час назад
В Ижевске задержали несостоявшегося шпиона
Фото: РИА Новости
Житель Ижевска пытался установить контакт с иностранным дипломатическим представительством, чтобы предоставить информацию по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, ижевчанин ранее имел допуск к сведениям, которые составляли государственную тайну. Он планировал создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стало бы добывание этих сведений.
"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации. Своевременные выявление и локализация преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности Российской Федерации", — сказано в сообщении.
Сотрудники регионального управления ФСБ России официально предупредили мужчину, что его действия недопустимы, поскольку продажа секретных сведений может квалифицироваться как государственная измена (ст. 275 УК РФ).
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
ТАСС: последние новости
В Санкт-Петербурге у ветерана войны украли 85 тыс. рублей В Санкт-Петербурге у ветерана войны украли 85 тыс. рублей Отбывающего пожизненный срок маньяка из Тольятти будут судить за убийство еще двух детей Отбывающего пожизненный срок маньяка из Тольятти будут судить за убийство еще двух детей После гибели следователя в Сочи возбудили дело о доведении до самоубийства После гибели следователя в Сочи возбудили дело о доведении до самоубийства
Комментарии 
Теги:
Криминал , Происшествия , ФСБ , Ижевск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 230
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 12
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли 18
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке 16
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян 96
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
01:12
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Армия Оружие
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение