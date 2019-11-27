В Ижевске задержали несостоявшегося шпиона

В Ижевске выявлен мужчина, пытавшийся продать иностранцам секретные разработки

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Житель Ижевска пытался установить контакт с иностранным дипломатическим представительством, чтобы предоставить информацию по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ижевчанин ранее имел допуск к сведениям, которые составляли государственную тайну. Он планировал создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стало бы добывание этих сведений.

"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации. Своевременные выявление и локализация преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Сотрудники регионального управления ФСБ России официально предупредили мужчину, что его действия недопустимы, поскольку продажа секретных сведений может квалифицироваться как государственная измена (ст. 275 УК РФ).