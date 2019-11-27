Шпиона-неудачника задержали в Ижевске

Шпиона-неудачника выявили в Ижевске

Ижевчанин, ранее имевший допуск к составлявшим государственную тайну сведениям, предпринял попытку установить контакт с дипломатическим представительством одного из государств ради «возмездного предоставления» информации о секретных разработках, «касающихся» военно-космической отрасли.

Более того, мужчина намеревался создать организацию по добыванию секретных данных и их продаже иностранцам.

«Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться», — уверены в удмуртском управлении ФСБ.

Там сообщили, что преступный умысел ижевчанина был выявлен и «локализован». Мужчина был официально предупрежден о недопустимости его планов, потому что те могут быть квалифицированы как государственная измена.

Соответствующая, 275-я, статья Уголовного кодекса России подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет и штрафом либо без такового.