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Шпиона-неудачника выявили в Ижевске 

Рамблер + ещё 21 26 минут назад
Шпиона-неудачника задержали в Ижевске
Фото: РИА Новости
Житель Ижевска сделал попытку продать иностранным дипломатам секретную информацию. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности России по Удмуртии.
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Ижевчанин, ранее имевший допуск к составлявшим государственную тайну сведениям, предпринял попытку установить контакт с дипломатическим представительством одного из государств ради «возмездного предоставления» информации о секретных разработках, «касающихся» военно-космической отрасли.
Более того, мужчина намеревался создать организацию по добыванию секретных данных и их продаже иностранцам.
«Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться», — уверены в удмуртском управлении ФСБ.
Там сообщили, что преступный умысел ижевчанина был выявлен и «локализован». Мужчина был официально предупрежден о недопустимости его планов, потому что те могут быть квалифицированы как государственная измена.
Соответствующая, 275-я, статья Уголовного кодекса России подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет и штрафом либо без такового.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Криминал , Происшествия , ФСБ , Ижевск
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