СК устанавливает причины смерти двоих детей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 ноя — РИА Новости. Двое детей в одной из семей Симферополя погибли, по предварительным данным, от отравления неизвестным веществом, еще один ребенок и мать находятся в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления СК РФ

"Предварительно установлено, что жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей. На момент прибытия «скорой помощи» мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика — в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брат и мать детей в настоящее время находятся в реанимационном отделении больницы", — говорится в сообщении.

По данным управления, предварительно, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не выявлено.

"Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых — отравление веществом неясной этиологии", — говорится в сообщении.

В настоящее время назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).