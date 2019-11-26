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Насиловавшего своих дочерей жителя Крыма отправили в колонию 

News.ru 56 минут назад
Решена судьба насиловавшего своих дочерей жителя Крыма
Фото: РИА Новости
Жителя Севастополя приговорили к 15 годам строгого режима за издевательства над женой и двумя несовершеннолетними дочерьми. Последних он, среди прочего, домогался.
Так, начиная с 2000 года муж-тиран регулярно бил свою супругу и детей. Более того, установлено, что с 2011 года по август 2018-го он «совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей 1999-го, 2002-го и 2009 годов рождения». В правоохранительные органы обратилась старшая из девочек, которая нашла в себе силы противостоять тирану, в отличие от собственной матери, которую муж держал в страхе, заставляя молчать долгие годы, пишет «МК. Крым».
46-летний житель Гагаринского района Севастополя признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности, а также в истязании детей и беременной супруги, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам, — сообщает региональное управление СК.
Ранее News.ru писал, что Промышленный районный суд Оренбурга продлил арест многодетного священника Стремского. Он будет находиться под стражей до 12 февраля 2020 года.
Священнослужителя подозревают в изнасиловании ребёнка, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Власти отобрали у священника восемь детей. Его также лишили опекунства.
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Республика Крым , Севастополь
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