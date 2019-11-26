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Наука и техника

В Голливуде убили грабителя, вооруженного мачете 

ТАСС + ещё 3
В Голливуде убили грабителя, вооруженного мачете
Фото: EPA
Полицейские в Голливуде открыли в понедельник огонь по человеку, вооруженному мачете, и смертельно ранили его.
Как сообщил в Twitter представитель пресс-службы департамента полиции Лос-Анджелеса лейтенант Крис Рамирес, подозреваемый "под угрозой мачете произвел ограбление магазина, затем попытался угнать машину, врезался в патрульную полицейскую машину и попытался скрыться, после чего по нему был открыт огонь".
С огнестрельными ранениями мужчина был доставлен в местный госпиталь, где скончался. Представитель полиции уточнил, что нападавший был вооружен мачете длиной около полуметра. Один из полицейских, пытавшихся его задержать, получил травму.
По данным телекомпании KTLA, инцидент произошел в центре Голливуда, на пересечении Сансет-бульвара и Хайленд-авеню.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Голливуд
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