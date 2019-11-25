Дело Соколова передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело против бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Почуева.
«Уголовное дело передали в центральный аппарат», — заявил он.
11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова. Он признал вину.
По версии следствия, аспирантка Анастасия Ещенко была застрелена в ночь на 8 ноября. Позже её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.