Дело Соколова передали в центральный аппарат СК

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

Все новости на карте

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Почуева.

«Уголовное дело передали в центральный аппарат», — заявил он.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова. Он признал вину.

По версии следствия, аспирантка Анастасия Ещенко была застрелена в ночь на 8 ноября. Позже её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.