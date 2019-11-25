Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке

Москве возле одного из жилых домов на Волгоградском проспекте 27-летний мужчина напал с ножом на свою экс-супругу — он подкараулил ее, пока та гуляла с их общим малолетним ребенком. Сперва москвич попытался вырвать его из рук бывшей жены, однако она стала защищаться — в результате злоумышленник несколько раз ударил ее ножом в живот. По данным СМИ, пара развелась год назад, однако мужчина продолжал терроризировать бывшую возлюбленную.

В Москве мужчина несколько раз ударил 28-летнюю экс-супругу ножом в область живота. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным следствия, вечером 24 ноября 2019 года возле жилого дома на Волгоградском проспекте мужчина подбежал к девушке, которая возвращалась с ребенком с прогулки, и нанес ей удары ножом.

После этого предполагаемый злоумышленник скрылся с места происшествия. Девушка сумела дойти до подъезда и позвать на помощь, пишут СМИ. Свидетели вызвали ей скорую — москвичке незамедлительно оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту случившегося Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленный на установление местонахождения подозреваемого. Расследование продолжается.

Между тем, как пишет «360», бывшие супруги — граждане Азербайджана , которые развелись около года назад. По данным анонимного источника телеканала, 28-летняя потерпевшая гуляла во дворе с малолетним ребенком. Ее бывший муж следил за ними, находясь около продуктового магазина.

Спустя какое-то время предполагаемый злоумышленник подбежал к экс-супруге и попытался вырвать ребенка из ее рук, однако женщина не позволила этого сделать. Тогда он толкнул ее, после чего несколько раз ударил ее ножом в живот.

По неподтвержденным данным, ранее пострадавшая уже подавала заявление в полицию на экс-возлюбленного. После этого мужчину задержали, однако через несколько часов отпустили. Также стало известно, что разыскиваемый уроженец Азербайджана употребляет наркотики.

Ранее сообщалось о еще одном нападении мужчины на бывшую супругу. Так, 9 ноября 2019 года 31-летний житель Железногорска-Илимского Максим Климов вывез в лес, избил и трижды ударил ножом 29-летнюю экс-возлюбленную Татьяну Боркину.

Как рассказала сама Боркина сайту kp.ru, она шла по центральной дороге города, когда рядом с ней остановилась машина — в ней был Климов, который принудил ее сесть к нему. После этого он вывез ее в лес, а, когда они зашли вглубь, начал избивать бейсбольной битой по голове. «Потом он сходил в машину, взял ножик, велел ложиться на землю. Я сказала, что виновата и была не права, но он заявил: „Нет, от любви до ненависти — один шаг. Или я тебя сейчас добиваю битой, или я тебя бью ножом“, — рассказала Боркина.

В итоге Климов ударил Боркину ножом в область груди. „Он вкрутил его, но, когда увидел, что я еще в сознании, заявил: „Какая ты живучая сучка“ и нанес еще два удара“, — уточнила женщина.

После третьего удара она потеряла сознание — злоумышленник посчитал, что его жертва умерла, и скрылся с места происшествия. После того как Боркина очнулась, ей удалось доползти до дороги, где ее подобрал случайный проезжий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ „Покушение на убийство“. Расследование продолжается.

Боркина подчеркивает, что мужчина на протяжении долгого времени терроризировал ее: проникал в ее квартиру, вскрывая замки или залезая через балкон, выслеживал на улице, после чего бил ее по лицу.

»Бывали периоды, что я каждые полторы недели приходила на работу в синяках. Он сказал, что убьет меня, если брошу его окончательно: «Моя — значит, моя. А нет — вон кладбище». Советовал уехать в другой город, как и его прошлая жена, которую он тоже бил. Кстати, ее спасло только то, что у них есть общий ребенок», — сообщила Боркина.

Между тем в России готовится федеральный закон о профилактике домашнего насилия. Его авторы предлагают ввести в законодательство охранные ордера — временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Президент России потребовал доработать законопроект до 1 декабря.