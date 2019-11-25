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«Известия»: Жириновский предложил расширить границы самообороны 

ТАСС + ещё 6 24 минуты назад
В России предложили расширить границы самообороны
Фото: РИА Новости
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен в ближайшее время внести законопроект, которым предлагается не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае насилия или угрозы применения насилия. Изменения коснутся статьи 37 УК РФ, которую предлагается дополнить соответствующим пунктом, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на лидера партии.
"Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, — потерпевший сам становится обвиняемым. Причем система оценки этой угрозы очень размыта", — отметил в беседе с изданием Жириновский.
Приведя в пример американское законодательство, в котором действует норма "Мой дом — моя крепость", депутат отметил, что каждый человек, незаконно проникнувший в чужой дом, должен понимать, что его могут убить.
"И ничего за это владельцу жилья не будет, потому что когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства", — пояснил "Известиям" автор инициативы.
Жириновский добавил, что в США статистика применения нормы свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры самозащиты оправданы.
В МВД и Росгвардии изданию не прокомментировали изменения УК. В "Единой России" газете сообщили о готовности внимательно изучить документ, в "Справедливой России" не исключили, что инициатива ЛДПР может быть поддержана. В КПРФ изданию пояснили, что расширение границ самообороны может иметь непредсказуемые последствия.
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Теги:
Криминал , Общество , Политика , Законопроекты , Владимир Жириновский , Росгвардия , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , МВД , газета "Известия"
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