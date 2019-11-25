В России предложили расширить границы самообороны

«Известия»: Жириновский предложил расширить границы самообороны

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен в ближайшее время внести законопроект, которым предлагается не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае насилия или угрозы применения насилия. Изменения коснутся статьи 37 УК РФ, которую предлагается дополнить соответствующим пунктом, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на лидера партии.

"Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, — потерпевший сам становится обвиняемым. Причем система оценки этой угрозы очень размыта", — отметил в беседе с изданием Жириновский.

Приведя в пример американское законодательство, в котором действует норма "Мой дом — моя крепость", депутат отметил, что каждый человек, незаконно проникнувший в чужой дом, должен понимать, что его могут убить.

"И ничего за это владельцу жилья не будет, потому что когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства", — пояснил "Известиям" автор инициативы.

Жириновский добавил, что в США статистика применения нормы свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры самозащиты оправданы.