Криминальные узы

Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга

Дело Розы Аглемзяновой, которое расследуют сейчас петербургские сыщики, непременно войдет в историю российской криминалистики. Самую известную российскую налетчицу правоохранительные органы искали почти десять лет. Главным подельником бандитки стал ее возлюбленный Ильдар Гиниятуллин , из-за чего СМИ окрестили пару российскими Бонни и Клайдом. За те годы, что длился их роман, Роза и Ильдар успели сменить две группировки, наводившие страх на банкиров и бизнесменов Татарстана Санкт-Петербурга . Добычей сообщников стали десятки миллионов рублей. Историю российских Бонни и Клайда вспомнила «Лента.ру».

Страх и ненависть в Татарстане

С 2005 по 2008 год правоохранительным органам Татарстана не давала покоя банда Азата Хаусенова, которая промышляла грабежами и разбоями. Бандиты, вооруженные автоматами и пистолетами, совершали дерзкие нападения на банки и бизнесменов. Все преступления банды Хаусенова были тщательно спланированы: налетчики заранее устраивали слежку за возможными жертвами и готовили пути отхода.

Порой бандиты превращали свои преступления в настоящие шоу. К примеру, на первое дело они пошли в самом центре Казани , на глазах у прохожих. Налетчики, одетые в форму омоновцев, сумели раздобыть милицейский УАЗ и на нем перегородили дорогу машине местного коммерсанта, который вез с собой 7,5 миллиона рублей. «Омоновцы» уложили шокированного бизнесмена лицом на капот, надели на него наручники и затолкали в служебную машину. Покинув центр города, бандиты выбросили жертву на дорогу и скрылись с добычей.

В 2006 году члены банды Хаусенова ворвались в здание одного из татарских банков в тот момент, когда кассиры загружали деньги в банкомат. Угрожая расправой, налетчики забрали добычу и скрылись. Впрочем, бандиты при необходимости не брезговали и насилием. Одного из потерпевших бизнесменов они ограбили, вывезли в лес, избили, привязали к дереву и оставили там с мешком на голове. Женщины также становились их мишенями: однажды при налете бандиты обстреляли автомобиль предпринимательницы — к счастью, она осталась жива.

Охота правоохранительных органов за бандой Хаусенова длилась несколько лет и в 2008 году наконец увенчалась успехом. В руки правосудия попались главарь и 15 бандитов, которые получили от трех до 13 лет лишения свободы. Впрочем, один из налетчиков, таксист Ильдар Гиниятуллин, сумел ускользнуть от правосудия и залечь на дно. А про наводчицу банды, Розу Аглемзянову, следствие на тот момент и вовсе не знало. Между тем роль этой девушки в группировке была очень важна: она работала кассиром в одном из отделений крупного банка Казани и снабжала налетчиков ценными сведениями о том, где и когда в следующий раз окажутся крупные суммы денег. А в 2008 году у 24-летней Розы и 28-летнего Ильдара начался роман.

«Возможно, ее уже нет в живых»

31 июля 2009 года кассир Аглемзянова вместе с бухгалтером-контролером пересчитывала дневную выручку в кассовой комнате. Внезапно бухгалтеру стало плохо, и она попросила Розу закончить работу в одиночку — та с радостью согласилась. В конце рабочего дня Аглемзянова спокойно собралась и вышла из банка. С ней была черная сумка, и, по правилам, охрана должна была досмотреть девушку.

Но охранники доверяли Розе, которая к тому моменту работала кассиром уже два года; к тому же они знали, что девушка в своей сумке носит только продукты. Поэтому формальным досмотром охрана решила пренебречь. В тот момент в банке не могли предположить, что больше никогда не увидят кассира: ведь Аглемзянова унесла с собой 11,4 миллиона рублей.

Кадр: МВД РФ

Сотрудники банка обнаружили недостачу на следующий день, 1 августа, и сразу же обратились в полицию. Стражи порядка связались с матерью Розы. Та сообщила, что дочь недавно звонила ей и сказала, что уезжает на отдых — правда, не уточнила, куда и на сколько. Вместе с Розой бесследно исчезли ее шестилетняя дочь и возлюбленный. К удивлению сыщиков, им оказался налетчик Гиниятуллин — пазл начал складываться.

Полицейские быстро поняли, что ни в какое путешествие влюбленные не поехали — на их имена не нашли билетов ни на поезд, ни на самолет. Зато брошенный автомобиль Розы и Ильдара обнаружили через несколько дней на одной из парковок Казани, довольно далеко от их дома. Вскоре в отношении беглецов завели уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража в особо крупном размере») и объявили их в розыск. После этого фото Аглемзяновой и Гиниятуллина стали показывать на ТВ и вывешивать в отделениях полиции по всей России.

«Пока следов нет, конкретное местонахождения неизвестно. Зная характер и повадки этих бандитов и сумму, которая фигурирует, возможно, ее [Розы] уже нет в живых», — предположил тогда начальник оперативно-разыскной части №6 МВД по Татарстану Павел Серов.

В 2010 году суд признал Розу Аглемзянову пропавшей без вести.

«Бригадир достал пистолет и стал угрожать»

Тем временем в 2009 году Аглемзянова и Гиниятуллин обосновались в Санкт-Петербурге, где Роза обзавелась новым паспортом. Влюбленные несколько лет вели вполне спокойную и сытую жизнь. Но когда похищенные миллионы стали заканчиваться, пара решила вернуться к своему прежнему ремеслу. В 2011 году они сколотили новую банду, куда помимо них вошли 23-летний Александр Парамонов , 24-летние Кирилл Паныло и Андрей Барташевич.

До 2013 года группировка совершила восемь разбойных нападений на ювелирные салоны. Бандиты скрывали лица под масками, не боялись вступать в схватки и перестрелки с охранниками и похищали драгоценности килограммами. При этом Аглемзянова уже не ограничивалась наводкой, а действовала именно как налетчик и сама била молотком витрины ювелирных магазинов.

В 2014 году в поселке Щеглово (Ленинградская область) российские Бонни и Клайд — именно так СМИ окрестили Розу и Ильдара — пошли на дело, которое могло стать последним для них обоих. Ранним утром, облаченные в камуфляж и с оружием в руках, они напали на почтовый автомобиль с четырьмя миллионами рублей, которые предназначались на выплату пенсий. В момент нападения из машины как раз выгружали деньги.

Кадр: МВД РФ

Налетчики семь раз выстрелили в инкассаторов, но те тоже были вооружены и открыли ответный огонь. В ходе перестрелки Роза получила ранение, и тогда Ильдар бросился вперед и закрыл собой возлюбленную, дав ей сбежать. Правда, сам бандит за свой «героизм» получил пулю в пах и был задержан. Оказавшись в руках правоохранительных органов, Гиниятуллин стал представляться разными именами, но сыщики, сверив данные по базам, сумели установить его личность. Тогда же у следствия появилась версия, что его напарницей может быть «восставшая из мертвых» Аглемзянова.

Позже эта догадка подтвердилась: оперативники нашли брошенный автомобиль ВАЗ-2105, на котором передвигались налетчики. В салоне криминалисты обнаружили следы крови — анализ показал, что принадлежала она Розе Аглемзяновой. Но, несмотря на неопровержимые улики, Ильдар Гиниятуллин до последнего защищал свою возлюбленную.

В конце концов ему пришлось признаться, что в день нападения с ним была Роза, но в налете, по словам Ильдара, она не участвовала. Более того, задержанный бандит подчеркнул, что они с Аглемзяновой уже год как расстались из-за ревности, после чего он скитался по вагончикам на стройках, а Роза — по съемным квартирам. И именно бригадир со стройки, по версии Ильдара, превратился в главного злодея:

«9 июня 2014 года я встретился со своим бригадиром, у которого взял для Розы в долг 70 тысяч рублей. 11 июня бригадир попросил встретиться. Я взял с собой Розу. Мы сели в машину бригадира. На переднем сиденье у него лежала сумка. Поэтому мы сели сзади. Мы поехали, в пути бригадир достал из сумки пистолет и стал угрожать, требуя 100 тысяч рублей. Он сообщил, что сам — бывший сотрудник МВД».

Затем таинственный бригадир якобы вынудил пару переодеться в камуфляж и поставил условие: на возвращение денег у них всего полчаса — иначе будут проблемы. Он повез Ильдара и Розу к почтовому отделению в Щеглово, выдал им два пистолета и перчатки с маской, затем направил на них свой пистолет и велел ограбить почтальонов. Аглемзянова разрыдалась, чем вывела из себя бригадира, и тот выстрелил в нее, забрызгав автомобиль кровью.

Последний побег

Как нетрудно догадаться, «легенда» Ильдара Гиниятуллина не сработала: его этапировали в Казань и предъявили многочисленные обвинения, в том числе по статьям 162 («Разбой») и 210 («Участие в организованном преступном сообществе») УК РФ. Он частично признал свою вину и в 2015 году получил 13 лет колонии строгого режима . Но то, где может скрываться его возлюбленная Роза Аглемзянова, осужденный так и не выдал.

Между тем до минувшего лета серия налетов на ювелирные в Санкт-Петербурге, общий ущерб от которых составил около 20 миллионов рублей, оставалась нераскрытой. Однако в середине 2019 года 39-летний Гиниятуллин неожиданно решил заговорить. Его этапировали в Северную столицу, где он дал показания по всем эпизодам с налетами и назвал имена троих предполагаемых сообщников — Парамонова, Паныло и Барташевича. Но Аглемзянову Ильдар по-прежнему выдавать не стал.

Кадр: МВД РФ

Вскоре после этого троих подозреваемых задержали. 26 сентября Парамонов, Паныло и Барташевич были арестованы по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. И судя по всему, именно кто-то из этой троицы решил дать показания на Розу Аглемзянову. Сама налетчица, почуяв неладное, решила затаиться где-нибудь подальше от Петербурга. Но ее окружили буквально со всех сторон: по следу Розы одновременно шли полицейские Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

И 17 октября оперативникам, наконец, улыбнулась удача: они обнаружили Аглемзянову в одном из общежитий Великого Новгорода, где подозреваемая снимала комнату; поддельные документы ей не помогли. Любопытно, что, по некоторым данным, с 2013 по 2019 год Аглемзянова вела вполне нормальную жизнь и даже владела небольшим магазином. Попав в руки полиции, Роза даже не стала отпираться и спокойно отправилась в СИЗО. Правда, свою позицию по уголовному делу задержанная заявлять не стала и на допросе воспользовалась конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Как отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в настоящее время Розу Аглемзянову проверяют на причастность к целой серии преступлений. В частности, следствию предстоит установить, что стало с 11,4 миллиона рублей, похищенными из казанского банка в далеком 2009 году. Между тем в ближайшее время между Розой и Ильдаром должна состояться очная ставка — Бонни и Клайд встретятся спустя пять лет. Как знать — возможно, именно ради этой встречи Роза Аглемзянова даже не пыталась избежать СИЗО.