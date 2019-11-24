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Мужчина с мачете 14 часов держал детей в заложниках 

Lenta.ru 32 минуты назад
Мужчина с мачете 14 часов держал детей в заложниках
Фото: сервис Google Street View
Полиция Новой Зеландии застрелила вооруженного мужчину, 14 часов державшего детей в заложниках. Об этом сообщает местное издание SunLive со ссылкой на данные полиции.
Инцидент произошел в городе Торанга на острове Северный. Полицию к дому на улице Ориана Кресент вскоре после полуночи 24 ноября вызвала женщина. Она сообщила, что мужчина угрожал ей ножом, однако она смогла сбежать и добраться до соседей.
В то же время выяснилось, что в доме вместе с вооруженным человеком оставалось трое несоврешеннолетних: четырех, шести и 11 лет. Из-за опасения за их жизни полицейские проникли в дом. Там они обнаружили, что у мужчины помимо ножа есть мачете: он приставил оружие к горлу одного из детей и угрожал убить его, если силовики не покинут здание. В итоге полицейские отступили, а злоумышленник вместе с двумя детьми заперся в гардеробной.
С мужчиной начали вести переговоры, однако он шел на контакт крайне редко. К середине дня было принято решение вызволять детей силой: были серьезные опасения за их здоровье из-за духоты в помещении, а также отсутствия воды и еды. В итоге мужчину, который в момент штурма держал нож у груди одного из детей, застрелили.
Как сообщается, двух несовершеннолетних направили в больницу. Их состояние не уточняется.
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Теги:
Криминал , В мире , Происшествия , Новая Зеландия
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