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Российского школьника избили, ранили и ограбили на улице 

Lenta.ru 1 час назад
Российского школьника избили, ранили и ограбили на улице
Фото: РИА Новости
На северо-востоке Москвы два человека избили и ограбили девятиклассника. Об этом в воскресенье, 24 ноября, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Заявление в полицию подал отец подростка.
Инцидент случился днем возле дома № 69 по Ярославскому шоссе. Злоумышленники сначала ударили несколько раз школьника по голове, затем нанесли удар «неустановленным предметом» в область бедра, похитили деньги и скрылись.
Мальчик госпитализирован с колото-резаной раной правого бедра, закрытой черепно— мозговой травмой и сотрясением мозга. Возбуждено уголовное дело о разбое, совершенным группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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