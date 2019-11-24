Российского школьника избили, ранили и ограбили на улице

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На северо-востоке Москвы два человека избили и ограбили девятиклассника. Об этом в воскресенье, 24 ноября, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД

Заявление в полицию подал отец подростка.

Инцидент случился днем возле дома № 69 по Ярославскому шоссе. Злоумышленники сначала ударили несколько раз школьника по голове, затем нанесли удар «неустановленным предметом» в область бедра, похитили деньги и скрылись.

Мальчик госпитализирован с колото-резаной раной правого бедра, закрытой черепно— мозговой травмой и сотрясением мозга. Возбуждено уголовное дело о разбое, совершенным группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.