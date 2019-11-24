Сотрудников ГРУ обвинили в отравлении Гебрева

Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена

Не менее семи сотрудников ГРУ могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на совместное расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Установить имена отравителей журналистам удалось посредством загранпаспортов российских разведчиков. Указывается, что сотрудники ГРУ, как и других спецслужб, каждые несколько лет выпускают загранпаспорта сериями, где номера идут один за другим. Следовательно, узнав документ одного из сотрудников, можно найти похожие номера, например, среди его попутчиков. Далее авторы расследования сравнили фотографии, которые предполагаемые представители спецслужбы подавали на визу, с «российскими базами данных».

Также в расследовании уточняется, что россияне посещали страну под вымышленными именами, однако их удалось отследить с помощью даты и года рождения, которые не менялись.

Ранее, в феврале, сообщалось, что Гебрев потерял сознание на приеме в Софии. Тогда плохо себя почувствовали также его сын и один из топ-менеджеров. Их госпитализировали с симптомами тяжелого отравления, бизнесмен месяц провел в коме. Экспертиза нашла следы органофосфатов — свидетельство того, что Гебрева пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к классу «Новичок».