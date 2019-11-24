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Происшествия

Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена 

Lenta.ru 24 минуты назад
Сотрудников ГРУ обвинили в отравлении Гебрева
Фото: Reuters
Не менее семи сотрудников ГРУ могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на совместное расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.
Установить имена отравителей журналистам удалось посредством загранпаспортов российских разведчиков. Указывается, что сотрудники ГРУ, как и других спецслужб, каждые несколько лет выпускают загранпаспорта сериями, где номера идут один за другим. Следовательно, узнав документ одного из сотрудников, можно найти похожие номера, например, среди его попутчиков. Далее авторы расследования сравнили фотографии, которые предполагаемые представители спецслужбы подавали на визу, с «российскими базами данных».
В результате выяснилось, что подготовка к покушению на Гебрева могла длиться несколько месяцев. В операции принимали участие Сергей Федотов (настоящее имя — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов), добавили расследователи. По их данным, эти люди приезжали в Болгарию группами несколько раз: в середине и конце февраля 2015 года, в начале марта и конце апреля. Последняя группа, как говорится в материале, улетела 28 апреля — в тот день, когда Гебреву стало плохо.
Также в расследовании уточняется, что россияне посещали страну под вымышленными именами, однако их удалось отследить с помощью даты и года рождения, которые не менялись.
Ранее, в феврале, сообщалось, что Гебрев потерял сознание на приеме в Софии. Тогда плохо себя почувствовали также его сын и один из топ-менеджеров. Их госпитализировали с симптомами тяжелого отравления, бизнесмен месяц провел в коме. Экспертиза нашла следы органофосфатов — свидетельство того, что Гебрева пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к классу «Новичок».
В марте 2018 года на улице в британском городе Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Местные специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Денис Сергеев , Григорий Березкин , Алексей Никитин , Сергей Федотов , Сергей Скрипаль , Анатолий Чепига , Николай Ежов , Иван Лебедев , Владимир Моисеев , Алексей Калинин , Владимир Попов , Георгий Горшков , Александр Петров , Руслан Боширов , Сергей Павлов , Александр Мишкин , Иван Терентьев , ГРУ , Spiegel , РБК , Bellingcat
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