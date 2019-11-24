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Россиянка борется за право не возвращать банку списанные мошенниками деньги 

News.ru 57 минут назад
Россиянка не хочет отдавать банку украденные деньги
Фото: News.ru
Жительница Санкт-Петербурга Светлана Кирюшина отстаивает право не возвращать Альфа-банку 450 тысяч рублей, списанные с её кредитной карты мошенниками в апреле 2015 года. По словам потерпевшей, она никому не выдавала персональных данных.
Позже прокуратура Выборга проверила один из филиалов «Мегафона», где неизвестная женщина предъявила водительское удостоверение на имя пострадавшей и попросила сделать дубликат её сим-карты. Сотрудники магазина даже не проверили паспорт у клиентки, пишет «Новая газета». Судебный спор с оператором тоже ни к чему не привёл. Инстанция удовлетворилась доводом защиты компании о том, что одноразового кода недостаточно для списания денег с карты. Внутренняя проверка Альфа-банка показала, что оснований для возврата средств Кирюшиной нет.
В данном случае на номер, зарегистрированный в банковских системах, были направлены SMS-сообщения с одноразовыми паролями, с помощью которых подтверждены указанные операции, — отвечает банк на претензию гражданки.
Сейчас Кирюшина, проиграв все суды, надеется, что преступников найдут правоохранительные органы. Расследование не продвигалось почти четыре года. Но после очередного обращения Кирюшиной в ноябре 2019 года силовики начали устанавливать контакты с головным офисом банка.
Ранее News.ru сообщал, что студентка из России лишилась многотысячных сбережений из-за телефонного мошенничества. Злоумышленники позвонили девушке и, представившись специалистами Сбербанка, заявили, что на неё пытаются оформить кредит. Пострадавшая предоставила «специалистам» доступ к своему личному кабинету, чтобы они отменили операцию. Мошенники воспользовались ситуацией и вывели со счёта девушки 566 тысяч рублей, после чего закрыли банковский вклад.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Мегафон , Сбербанк России , МВД , Альфа-банк , Выборг , Санкт-Петербург
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