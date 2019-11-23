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Под Иркутском подросток с другом убили 20-летнюю девушку 

News.ru 1 час назад
Подросток с другом убили 20-летнюю девушку
Фото: РИА Новости
Под Иркутском подросток 17 лет и его 25-летний приятель изнасиловали и убили девушку. Преступление было совершено в ночь на 2 марта 2019 года. На данный момент расследование уголовного дела завершено, обвиняемым грозит тюремный срок до 20 лет.
По данным следствия, убитая девушка оказалась случайной попутчицей. Она попросила друзей довести её из бара домой. В итоге жертву вывезли за город, где изнасиловали возле реки, после чего убили. Тело девушки преступники вывезли в лес, где его обнаружили только спустя три дня, пишет «Регион Онлайн».
Ранее News.ru писал, что в Оренбурге арестован священнослужитель. Его подозревают в изнасиловании ребёнка, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Иркутск
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