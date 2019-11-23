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Криминал

В США арестовали планировавшего расстрелять одноклассников школьника 

Российская Газета 1 час назад
В США арестовали планировавшего расстрел школьника
Фото: EPA
Также был арестован его ближайший родственник, взрослый член семьи, который, вероятно, знал о планах мальчика, но не сообщил об этом в полицию. Полицейские отказались назвать имя подозреваемого мужчины. Они описали его как родственника, который не является родителем мальчика. Он предстанет перед судом во вторник и, вероятно, столкнется с "множеством обвинений, связанных с оружием в дополнение к обвинению в уголовных угрозах", заявил на брифинге представитель местного шерифа сержант Роберт Боз.
О планах дерзкого юноши, который в четверг начал открыто угрожать своим одноклассником массовым расстрелом, стало известно руководству учебного заведения. Директор школы немедленно связалась с местным отделением полиции.
Стражи порядка предприняли оперативные меры и были шокированы, когда во время обыска в пятницу обнаружили у совсем еще юного мальчика настоящий арсенал рейнджера. По их словам, с помощью полуавтоматической винтовкой AR-15 и ста патронов он мог убить десятки человек. А нарисованная от руки карта учебного заведения с планами отхода свидетельствует о том, что мальчик реально планировал произвести массовое убийство в своей родной школе Animo Mae Jemison в Уиллоубруке, наметив список своих потенциальных жертв. Кстати, винтовка, изъятая в доме мальчика, не была зарегистрирована, но имела серийный номер.
О том, насколько накалена обстановка в школах в Соединенных Штатах, свидетельствует тот факт, что за последнюю неделю только в полицию Лос-Анджелеса поступило 36 сообщений о якобы готовящихся расстрелах и убийствах в учебных заведениях. Все они после проверки, за исключением случая в Уиллоубруке, признаны недостоверными.
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Теги:
Криминал , Происшествия , США
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