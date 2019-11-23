ГБР объявило в розыск подполковника СБУ из-за России

ГБР объявило в розыск подполковника СБУ

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Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника СБУ , который подозревается в передаче России данных, содержащих государственную тайну.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, объявили в розыск подполковника Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Госбюро.

Отмечается, что подполковника подозревают в совершении государственной измены.

Также сообщается, что по версии досудебного следствия подозреваемый «собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе составляющие государственную тайну».

Уточняется, что уголовное дело по этому вопросу начато 5 января 2018 года.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака по требованию суда.