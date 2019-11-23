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ГБР объявило в розыск подполковника СБУ 

RT на русском
ГБР объявило в розыск подполковника СБУ из-за России
Фото: Reuters
Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника СБУ, который подозревается в передаче России данных, содержащих государственную тайну.
«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, объявили в розыск подполковника Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Госбюро.
Отмечается, что подполковника подозревают в совершении государственной измены.
Также сообщается, что по версии досудебного следствия подозреваемый «собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе составляющие государственную тайну».
Уточняется, что уголовное дело по этому вопросу начато 5 января 2018 года.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака по требованию суда.
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Теги:
Криминал , В мире , Украина , СБУ , Киев
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